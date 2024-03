Bolsonaro foge para embaixada enquanto Lula segurou a onda diante da prisão

Em uma gravação feita em 7 de abril de 2018, antes de se entregar à Polícia Federal para cumprir pena devido à condenação pela Lava Jato, Lula disse que "não quis fugir porque quem é inocente não corre, enfrenta os problemas".

O petista ainda afirmou, de forma profética, que "se tem político que não tem honra e não se defende, eu tenho muita honra e quero me defender".

"Primeiro, eu não tenho medo das denúncias contra mim, porque sou inocente. E não sei se meus acusadores são inocentes. Segundo, eu poderia ter fugido. Estive na divisa do Paraguai com o Brasil, estive em Foz do Iguaçu, vizinho do Uruguai e da Argentina. Eu poderia ter saído, poderia ter ido para uma embaixada", afirmou."

Ironicamente, Bolsonaro sugeriu que Lula tentaria conseguir asilo político na Etiópia para fugir de uma ordem de prisão após o julgamento do recurso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Era janeiro de 2018 e Jair, pré-candidato à Presidência da República, atiçava seus seguidores em um vídeo pelas redes sociais.

Agora, seis anos depois, compreende-se que a declaração de Bolsonaro, mais do que uma denúncia, era uma projeção do que ele próprio faria no lugar do petista.

Ao responder a jornalistas sobre o caso, na noite desta segunda (25), Bolsonaro fugiu de detalhar o que estava fazendo na embaixada, perguntando — imerso em óleo de peroba — se era crime dormir por lá. E lançou um monte de cortina de fumaça: