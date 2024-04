Vídeo de PM liberando piloto do Porsche prova que câmera em farda é vital

Apesar de serem casos diferentes, a parente pobre do "tio Paulo", que tentou convencer um cadáver a assinar um empréstimo bancário, está presa até hoje, apesar de não ser um risco à sociedade ou à investigação.

As câmeras corporais, que se tornaram um dos principais assuntos da eleição para o comando do Estado de São Paulo, em 2022, voltaram às manchetes por causa das mortes cometidas por policiais na Baixada Santista. E também por uma declaração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no começo do ano. Ele afirmou que elas não são efetivas para garantir mais segurança à população e que sua gestão não irá investir em novos equipamentos.

"A gente não descontinuou nenhum contrato [das câmeras nas fardas]. Os contratos permanecem. Mas qual a efetividade das câmeras corporais na segurança do cidadão? Nenhuma", disse em entrevista ao Bom Dia SP, em 2 de janeiro. Tarcísio foi crítico ao equipamento durante a campanha.

Não preciso dizer que liberar uma pessoa bêbada após ela matar uma pessoa afeta sim a segurança da população ao passar a mensagem de que esse tipo de coisa é permitida pelas forças policiais.

Nesta semana, o governador se comprometeu com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, a ampliar o uso de câmeras. Vale lembrar, contudo, que não basta apenas garantir a existência do aparelho, mas que as imagens sejam repassadas à Polícia Civil e ao Ministério Público com celeridade - o que não vem, necessariamente, ocorrendo.

Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do ano passado, mostra que os batalhões que adotaram as câmeras tiveram redução de 76% na letalidade em serviço. Mas a discussão não se limita à questão da letalidade policiais. Pois, se por um lado, em um país violento e com impunidade elevada, como o nosso, o discurso de "bandido bom e bandido morto" dá voto, por outro, a constatação da corrupção e da incompetência tira.