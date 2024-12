Recuo de Tarcísio sobre câmeras será fake se PMs controlarem gravação 

A declaração do governador Tarcísio de Freitas sobre estar errado em suas críticas às câmeras corporais em policiais será apenas uma distração para desviar o foco dos recentes casos de violência da PM-SP, a menos que ele volte atrás na substituição das câmeras de gravação ininterrupta por aquelas que têm que ser ligadas pelos agentes.

Seu governo vai trocar as câmeras que registram as imagens sem parar (com exceção do momento em que o policial vai ao banheiro ou faz refeições), compradas durante o governo João Doria, por outras que são acionadas pelo agente ou pelo Copom (Centro de Operações da PM). A medida é criticada por especialistas em segurança pública, pois pode dificultar a gravação de ocorrências policiais e a produção de provas.

"Eu admito, estava errado. Eu me enganei, e não tem nenhum problema eu chegar aqui e dizer para vocês que eu me enganei, que eu estava errado, que tinha uma visão equivocada sobre a importância das câmeras", disse Tarcísio. Fazendo média com os policiais e com a extrema direita, ele já havia afirmado que a efetividade da câmera corporal na segurança do cidadão é "nenhuma".