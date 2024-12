Tarcísio diz que 'estava errado' sobre câmeras, mas nega saída de Derrite

Tarcísio se opunha às câmeras. Durante a campanha eleitoral de 2022, ele chegou a dizer que retiraria "com certeza" o equipamento do uniforme dos policiais. Depois, recuou. Em novembro, o STF (Supremo Tribunal Federal) pediu esclarecimentos ao governo do estado sobre o uso das câmeras pelos policiais.

Eu admito, estava errado. Eu me enganei

Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo

Derrite fica

Governador disse que Derrite é "estudioso". Declaração foi dada em resposta a pergunta sobre permanência de secretário no cargo após a revelação de vários casos de violência policial recentemente.

Casos dominaram manchetes no último mês. No domingo (1º), um PM jogou um homem de uma ponte na zona sul da capital paulista. No dia 20 de novembro, o estudante de medicina Marco Acosta foi morto baleado por um PM na Vila Mariana. No dia 5 de novembro, um menino de 4 anos foi baleado e morto durante uma operação em Santos. Dois dias antes, um jovem foi morto com 11 tiros por um PM de folga na zona sul de São Paulo.

Apesar da crise, Tarcísio disse que "não é a hora" de trocar o comando da PM. "Em momento de crises, você não deve fazer mexidas", disse ele. "Se a diretriz do governo do estado não está chegando com clareza na ponta, ela precisa chegar. E cabe a mim fazer chegar", afirmou o governador.