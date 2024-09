Tarcísio diz a Bolsonaro para não se preocupar com ataques de Marçal

Agora, com Marçal estagnado, Bolsonaro reavalia sua posição, mas mantendo um pé em cada canoa.

Outro fator também está estressando a relação entre Marçal e o bolsonarismo: sua relutância em apoiar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Marçal viajou para El Salvador e ainda não se sabe se ele vai ou não participar do ato na Avenida Paulista no 7 de setembro.

Bolsonaro vai se hospedar no Palácio do Bandeirantes e Tarcísio vai acompanhá-lo no evento. No entanto, nenhum dos dois vai discursar a favor do impeachment de Moraes. Deputados, senadores e o pastor Silas Malafaia devem pedir que o Senado abra um processo contra o ministro por conta das revelações de conflitos de interesse em reportagens da Folha de S. Paulo.