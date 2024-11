Quem são os 'kid pretos' suspeitos de planejar matar Lula, Alckmin e Moraes

Plano se chamava 'Punhal Verde e Amarelo'

Ele previa a execução de lideranças políticas e a criação de um gabinete golpista, segundo a PF. A corporação revelou a existência de um planejamento detalhado, com data marcada para 15 de dezembro de 2022. "Foi detectada a elaboração de um plano denominado 'Punhal Verde e Amarelo', que seria colocado em prática no dia 15 de dezembro de 2022, com o homicídio de Lula e Alckmin", detalhou a PF em nota.

O planejamento incluía estratégias avançadas. As ações detalhavam o uso de técnicas operacionais militares e a criação de um "Gabinete Institucional de Gestão de Crise" para gerenciar os conflitos decorrentes.

Bolsonaro também é um dos investigados no inquérito do plano de golpe. A delação premiada de Cid revelou que o ex-presidente discutiu uma minuta de decreto golpista com comandantes das Forças Armadas após sua derrota nas eleições, conforme revelou o UOL em setembro do ano passado.

*Com matéria publicada em 09 de fevereiro de 2024 e coluna publicada em 19 de novembro de 2024