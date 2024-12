Lula promete tentar alterar decisão de Dino e liberar R$ 8 bi em emendas

O objetivo é tentar aplacar o mau humor dos deputados e garantir a aprovação do pacote fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do Orçamento de 2025.

Conforme apurou a coluna, Guimarães garantiu aos colegas que o presidente Lula está "fechado" com o que foi acordado entre Executivo e Legislativo sobre o pagamento das emendas e ainda está tentando convencer os ministros do STF a alterar sua decisão.

Na segunda-feira (2), o STF formou maioria pelo plenário virtual para chancelar a retomada do pagamento das emendas parlamentares determinada pelo ministro Flavio Dino, desde que respeitados critérios de transparência e rastreabilidade.

As exigências feitas por Dino irritaram os parlamentares, que mandaram recados ao Planalto dizendo que não votariam o pacote fiscal de Haddad.

Faltam os votos de dois ministros —Kassio Nunes Marques e Luiz Fux— para encerrar o julgamento. Enquanto isso não acontece, os demais ainda podem mudar seus votos.

Guimarães afirmou aos parlamentares que, se o Planalto não conseguir mudar o rumo do julgamento, Lula está disposto a pedir à AGU (Advocacia-Geral da União) para entrar com embargos de declaração contra a decisão do Supremo.