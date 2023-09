V - a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada."

É evidente que só há duas formas de Cid ambicionar um benefício com a delação, ou nada feito:

1: identificar os coautores e partícipes da organização criminosa;

2: a revelação da estrutura hierárquica da dita-cuja.

A propósito: o nome da 12.850 é justamente "Lei das Organizações Criminosas". A menos que houvesse alguém acima do próprio Bolsonaro — Deus não vale! — que tomasse as decisões, não há como ser aceita uma delação, com seus eventuais benefícios, sem que o ex-presidente se encalacre.

O prêmio pode ser grande. O Parágrafo 2º desse Artigo 4º volta a se referir arperdão judicial. Eis aqui:

"§ 2º Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). "

O Artigo 28 do CPP, citado acima, trata justamente da possibilidade de arquivamento do inquérito, e o colaborador sai livre como as flores. É difícil, mas pode acontecer.

A lei, obviamente, não permite que o líder da organização criminosa faça delação e prevê que os benefícios maiores caibam a quem primeiro se dispuser a colaborar.