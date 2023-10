Mas e se o troço começasse literalmente a fazer água ou a adernar? E se fosse necessário juntar as pessoas em um canto para aprumar a embarcação? Bem, aí eu me juntaria mesmo aos chatos. Se ficar amontoado com gente que detesto é o preço de evitar o naufrágio, lá vamos nós. Assim é a vida. Assim é a política. As forças que podem nos destruir a todos se torna a inimiga da hora — quiçá de longas horas... Há momentos em que a responsabilidade pede passagem à convicção.

ABSURDO

O STF foi ocupado e depredado por vagabundos não faz nem nove meses. Como afirmei ontem no programa "O É da Coisa", há uma possibilidade razoável, leitor, de que eu e você não tenhamos tido o destino de mais de 700 mil brasileiros que morreram de Covid porque os magistrados impediram que um fanfarrão da morte impusesse a sua política de homicídio em massa. Foram eles também a tornar viável o início da vacinação no país. A ele se devem inquéritos que se tornaram a barreira de contenção ao golpismo e a responsabilização daqueles que ousaram conspirar contra a democracia.

Não considero nem mesmo aceitável que se debata neste momento — e nada tenho contra a que se examine a questão no futuro — a proposta de se estabelecer um mandato para o tribunal, ainda que só alcançasse futuros indicados. E olhem que nem tenho ideia do seu perfil porque não sei se Lula se reelege, se um nome apoiado por ele se sagraria vencedor, se aparece uma alternativa democrática de corte liberal ou se os miasmas da destruição empestarão nosso futuro. Não estou numa aposta de cavalos...

É lamentável que a ideia surja no debate fantasiada de uma forma de "pacificação", como se fosse, de fato, o Supremo a criar dificuldades para o país. Tal absurdo se dá sob o olhar complacente, quando não entusiasmado, de lideranças do Congresso que veem na inciativa uma forma de acenar aos reacionários — aquela gente batuta que paparicou golpistas; que tentou "compreender" os seus motivos; que tratou o ataque como uma expressão legítima, talvez um tantinho exagerada, da vontade popular.

JÁ DISCORDEI E MUITO

Já discordei de decisões da Corte muitas vezes. Considero, por exemplo, que, se ele tivesse sido mais atento e mais ágil, as práticas criminosas da Lava Jato, a cada dia mais evidentes, não teriam prosperado. E é até provável que a besta não tivesse sido acordada do fundo do pântano. Se os membros da corte tivessem tempo de duração, poderia ser diferente? Nada indica. A depender do tempo, futuras vagas no Supremo seriam negociadas já na formação da chapa presidencial.

Há gente de que gosto e de que não gosto que esposa a tese. O ministro Flávio Dino (Justiça), cotado ele próprio para ser um dos 11, apresentou uma PEC em 2009 que estabelece um período de 11 anos. Em excelente entrevista ao podcast "Reconversa", voltou a defender a medida. Em 2019, foi a vez de o senador Plínio Valério (PSDB-AM) apresentar o seu texto. No caso, ele propõe um período de oito anos. Nesta segunda, ao lado de Randolfe Rodrigues (PT-AP), líder do governo na Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, afirmou:

"Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente. Continuo a defender. Acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país. Seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministro do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga, é o momento de nós iniciamos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandato na Suprema Corte, no tempo também que dê estabilidade jurídica até pra formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo. É uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal".