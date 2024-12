Lula pós-cirurgia: golpistas, reforma tributária, corte de gastos e juros

Bem, espera-se que o presidente se comporte melhor desta vez. Ninguém pode desafiar certos limites em casos assim, não importante a idade.

Para a melancolia de alguns e a satisfação de muitos, o presidente está afiadíssimo.



TENTATIVA DE GOLPE

A entrevistadora quis saber se ele estava acompanhando as notícias:

"Eu acompanho sempre. Eu não deixo de acompanhar notícia política porque, depois da cirurgia, pelo menos do ponto de vista de percepção das coisas, de entender as coisas, eu estou totalmente, cem por cento, normal. Eu fiquei acompanhando a notícia política com muita tristeza: saber que pessoas que passaram a vida inteira recebendo dinheiro da União para cuidar da soberania nacional estavam tramando um golpe nesse país é muito triste. É muito triste para quem começou a brigar pela liberdade democrática ainda muito jovem, sabe? Que participou da campanha das diretas muito jovem; que foi para a rua fazer as primeiras greves desse país muito jovem. É muito triste saber que pessoas que chegaram ao cargo de general de quatro estrela montaram uma máquina de fazer maldade nesse país e queriam dar um golpe. Eu perdi quatro eleições. A cada vez que eu perdi eleições, eu ia pra casa chorar minhas mágoas, reclamar e me preparar. Então é muito grave o que eles fizeram. Eu chocado. E eu vou te dizer uma coisa: eu defendo que eles tenham a presunção de inocência que eu não tive. Eu quero que eles tenham todo o direito de defesa. Mas, se for verdade (sic) as acusações, essa gente tem que ser punida severamente".

Lula teve direito de defesa?

Com efeito, um defensor, Cristiano Zanin — hoje do Supremo —, acompanhou os processos doe Lula em todas as suas etapas. Formalmente, ele teve "direito de defesa". Na prática, estava sentenciado antes de qualquer julgamento. Até porque foi condenado sem provas, como afirmei desde o primeiro momento em que li aquela aberração, também gramatical, que Sergio Moro chamou de "sentença".

Segue o desafio que fiz desde o dia seguinte em que aquele troço foi tornado público: mostrem em que página estão as provas. Quando a Moro ser juiz incompetente para a causa, isso ele próprio o confessou em embargos de declaração.

Quando o alarido condena, quando a condenação se dá sem provas e quando a sentença é desferida — a palavra é essa — por um juiz incompetente e suspeito, pode-se dizer que o direito de defesa foi para a cucuia. Lula é o único político brasileiro que permaneceu 580 dias preso em razão de processos posteriormente anulados porque viciados. E ponto.