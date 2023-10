TODO TERRORISMO ALEGA CAUSA JUSTA

Desconheço movimento terrorista que não tenha um trauma, real ou mítico, como causa fundadora. Todos os grupos que apelam à eliminação indiscriminada de inocentes, à feitura e eventual assassinato de reféns, a ações espetaculares que matam centenas, milhares às vezes, falam em nome da justiça, deste ou de outro mundo.

O "fanaticus", em latim, é aquele que pertence ao "templo", ao "fanum", ao "lugar consagrado". As suas verdades e convicções, pois, vão além dos limites do real — e assim são as crenças religiosas. Todas elas estão ligadas a um horizonte finalista, escatológico. Sem a ideia do fim dos tempos e da redenção dos convertidos, convenham, inexiste religião. O desastre se dá quando essa vocação disputa o poder terreno.

Qualquer flerte, mínimo que seja, com as práticas adotadas pelo Hamas, antes e agora, significa, efetivamente, um "não" a qualquer chance de paz, o que transforma numa miragem a existência de dois estados.

ISRAEL QUER A PAZ?

Parte considerável da população do país -- as eleições indicam que estamos a falar de praticamente a metade -- não só quer a paz como repudia os métodos truculentos do atual primeiro-ministro, empenhado que está, também, em, na prática, subordinar a Suprema Corte do país ao Executivo -- curiosamente, há vigaristas por aqui, com a simpatia inequívoca do colunismo babão, que querem a mesma coisa.

O avanço da extrema-direita — inclusive de suas facções religiosas, que vêm a Grande Israel sem palestinos, assim como o Hamas vê a Grande Palestina sem judeus — tem como um de seus efeitos mais perversos a desmoralização das correntes moderadas palestinas. Ainda que a Autoridade Nacional Palestina, na Cisjordânia, viva acuada por denúncias de corrupção, mas isso Bibi também conhece, é fato que ela combate o terrorismo, inclusive com troca de informações entre os serviços de Inteligência.

Em dezembro do ano passado, Bibi anunciou como prioridade a legalização de assentamentos em território palestino, ocupação escancaradamente ilegal aos olhos do mundo e até das leis do próprio país. E daí? Legalizados foram. Mas parecia pouco. No dia 26 de junho, o Conselho Supremo de Planejamento autorizou a construção de mais 5.700 casas para colonos na Cisjordânia. Os EUA, aliados de todas as horas, tentaram inutilmente demover o aliado de fazê-lo. Desde janeiro, já são mais de 12 mil construções.