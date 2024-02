Brasil avança, apesar dos mascates do apocalipse e de suas ideias sem povo

Não há coisa mais aborrecida — e, em certa medida, pilantra — do que negociantes disfarçados de poetas do fim do mundo, que estariam interessados apenas em nos contar os rigores do Apocalipse, caso o governo não faça as escolhas que eles próprios consideram corretas. Vimos isso com os números do déficit do ano passado.

Esses anjos anunciadores do mal ignoraram o peso dos precatórios, meteram o carimbo de "governo gastador" — escondendo seu antipetismo e antilulismo numa fachada de rigor técnico — e, ora vejam!, dispararam algumas sentenças premonitórias terrificantes, daquelas que nunca se cumprem. Em matéria de texto apocalíptico, sempre perdem para São João. Este, sim, sabia fazer soar a trombeta.

O Copom reduziu em 0,5 ponto a Taxa Selic nesta quarta. É uma queda modesta caso se considerem o comportamento da inflação e o baixo crescimento. O desemprego, apesar do custo do dinheiro — a economia é resiliente —, ficou em 7,4% no último trimestre do ano passado, com taxa anual de 7,8%, melhor resultado desde 2014. "Nossa, Reinaldo! Vai soltar rojão e botar uma banquinha na Praça da Sé para filiar os brasucas ao PT?" Não vou. Mas também não preciso pedir desculpas, dado que não sou um barateador de apocalipses, né? Os "expertos", com raras exceções, erraram mais do que eu. São, com efeito, espertalhões.