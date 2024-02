Uma quinta feliz: Dino no STF; Bolsonaro e golpistas na PF. Todos merecem

A POSSE

Nesta mesma quinta, às 16h, toma posse como o mais novo integrante do Supremo o ex-ministro da Justiça Flávio Dino, que se despediu de seu mandato de senador pelo Maranhão. Esperam-se pelo menos 800 pessoas na solenidade, que, desta feita, não será seguida de uma festança, como costuma acontecer em tais ocasiões. Católico fervoroso, ele preferiu ir à missa no começo da noite.

Trata-se de um jurista competente, de um político decente e de um homem honrado. Estava em Brasília naquele 8 de janeiro de 2023 e assistiu de perto a barbárie. No dia seguinte, o golpismo pôs para circular duas versões fraudulentas para testar a que seduzia um maior número de parvos:

1: esquerdistas estariam infiltrados entre os bandidos que atacaram as respectivas sedes dos Três Poderes para jogar a culpa nas costas da direita;

2: o governo federal teria sido leniente com o ataque porque isso daria a Lula a chance de assumir o papel de pacificador.

A primeira abusava da credulidade até dos idiotas. Então se investiu para valer na segunda, até porque ela se assemelha a mais a uma daquelas falsas conspirações que os ditos "patriotas" vivem a anunciar por aí. E Dino, até pela disposição para o combate político, evidenciada à frente do Ministério da Justiça, virou o alvo principal dos fascistoides disfarçados de parlamentares. Foi convocado um sem-número de vezes a falar em comissões do Congresso. Não que o objetivo fosse ouvi-lo. Pretendiam atacá-lo. Respondeu aos que se dispuseram a escutar e submeteu ao ridículo os que se arriscaram a agredi-lo — e ao governo Lula. As sessões chegavam a ser divertidas. Talvez nem tanto para o agora ministro do STF.

A INDICAÇÃO E A MÁQUINA DE DIFAMAÇÃO

Se já provocava o rancor dos reaças, os ódios se exacerbaram quando Lula decidiu indicá-lo para o Supremo. Montou-se uma máquina de difamação contra o ministro como raramente vi. E notórias reputações do golpismo se mobilizaram para tentar reprovar o seu nome no Senado.

E, no entanto, nesta tarde, Dino assume uma cadeira no Supremo, e os aliados de golpismo vão esquentar a dos depoentes na PF, ainda que para ficar em silêncio — um direito garantido pela democracia com a qual não conseguiram acabar. E o pacto civilizatório, pois, tem o que comemorar.

CONCLUO

Volto, no entanto, ao ponto. As instituições seguem sob ataque, e tudo o que não se pode fazer é baixar a guarda. É preciso que fiquemos atentos à gravidade do ato convocado para a Paulista no domingo, pouco importa o público que compareça para vituperar contra o Supremo.