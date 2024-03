General detalha golpe de Bolsonaro; Eduardo e Michelle já disputam espólio

- numa segunda reunião, o texto já estava "burilado"; acrescentava-se aos instrumentos do virada de mesa uma "Comissão de Regularidade Eleitoral" para "apurar a conformidade e a legalidade do processo eleitoral", marcando novas eleições.

O general deixou claro que não participaria do jogo sangrento e advertiu o presidente de que ele poderia vir a responder por crime. Batista Jr. continuou com seus caças no chão. E Garnier seguia entusiasmado com a quartelada.

Freire Gomes disse ainda que Bolsonaro tinha plena ciência de que o sistema de votação era seguro, o que também lhe foi assegurado pelos militares. Mas sabem como é o "Mito". Ou come, como lobo que é, o cordeiro porque argumentos, afinal, não importam, ou, escorpião sorrateiro, ferroa as costas do sapo que lhe dá carona. Em ambos os casos, estamos diante de uma natureza. A do ex-presidente é ser golpista.

PAULO SERGIO NOGUEIRA NÃO SE SALVA

Não há salvação para o general Paulo Sergio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa.

Freire Gomes revela que o colega de farda conduziu, ele mesmo, uma reunião com os três comandantes, com uma terceira versão do tal documento de Martins. Nas suas palavras:

"O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, apresentou aos presentes a minuta de decreto que era mais abrangente do que a apresentada pelo então presidente Jair presidente Jair Bolsonaro, mas na (sic) mesma forma decretava o Estado de Defesa e instituía a criação da Comissão de Regularidade Eleitoral para 'apurar a conformidade e legalidade do processo eleitoral."

Os respectivos comandantes do Exército e da Aeronáutica afirmaram que não havia possibilidade de condescenderem com o Plano. Garnier se calou.