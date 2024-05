Como o bolsonarismo responde a um país que sofre e que celebra? Com o ódio!

O que sei, e isto ficou claro mais uma vez, é que o bolsonarismo e a militância bolsonarista — não me refiro ao conjunto do eleitorado — não sabem o que fazer nem com o Brasil que padece nem com o Brasil que comemora; nem com o Brasil que é colhido pela morte nem com o Brasil que tem ânsia de vida; nem com o Brasil que pode ser absurdamente trágico nem com o Brasil que sabe ser dramaticamente feliz.

Por que não? Porque a parte do país que hoje pede socorro clama por respostas técnicas, não por berreiro ideológico, e esses embusteiros não sabem o que fazer, como não souberam durante a pandemia. A vida e a morte de pessoas reais os incomodam porque cobram que administrem a realidade em vez de apenas vituperar contra os inimigos. Lembrem-se de Bolsonaro contra a vacina e contra o distanciamento social, ministrando cloroquina até às emas. Procurem a foto desse mesmo senhor a passear de moto aquática em Santa Catarina, em 2021, enquanto a Bahia enfrentava a maior enchente de sua história.

Já a parte do país que estava em êxtase os enfureceu porque acreditam fanaticamente no poder colonizador do ódio, a que muitos deles emprestam valor patriótico ou religioso, quando não as duas coisas. Não lhes parece razoável um mundo em que, entre pessoas livres e em condições de escolher, "qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar".

CONCLUO

Não sabem dar a mãos aos que choram. Não sabem dar a mãos aos que riem. Só lhes resta a força do ódio, que não leva comida ao prato dos gaúchos, não reconstrói estradas nem edifica casas. Também não estimula o canto, não incentiva a dança nem exalta a liberdade.

O ódio só sabe destruir.

Como o bolsonarismo reage ao país que pede socorro e que celebra? Com ódio!