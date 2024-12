Decreto regula força policial, mas não muda realidade, dizem especialistas

Muito do que está colocado no decreto está colocado nos protocolos das polícias. A polícia não pode atirar a esmo, a polícia não pode atirar sem que haja uma necessidade efetiva. A lei, embora não tenha um poder de forçar as polícias a atuarem dessa forma, tem o poder de sensibilizar a sociedade e se mais um instrumento legal para cobrar instituições policiais.

Rafael Alcadipani, professor da FGV-SP e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Decreto não traz nenhuma novidade, diz Carolina Ricardo, diretora-executiva do Instituto Sou da Paz. Segundo ela, as novas regras são uma atualização de uma portaria de 2010, que também tratava do uso da força policial. "Foi criado um grupo de trabalho com representantes de diferentes polícias do governo, da sociedade civil, para fazer essa atualização", afirma ela. "A publicação no formato de um decreto é um pouco mais forte do que se fosse uma portaria, mas não tem nenhuma grande novidade".

É uma política que tenta colher dados, talvez sistematizar do que for possível e fazer uma leitura cuidadosa do Brasil. [A segurança pública] é uma agenda de uso político que pressiona muito o governo, não acho que [o decreto] venha com essa pretensão de sair apontando o dedo para os estados. É um desenho institucional que tentar padronizar procedimentos, vincular repasse de recursos, coletar dados e, sobretudo, organizar para aqueles estados que queiram diretrizes para melhorar o uso da força nas polícias estaduais.

Carolina Ricardo, diretora-executiva do instituto Sou da Paz

Governo federal tem "obrigada de regular o uso da força policial", afirma Samira Bueno diretora-executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. "Durante a gestão [Flávio] Dino e agora finalizada com Lewandowski, a Secretaria Nacional de Segurança Pública entendeu que precisava de uma regulamentação da legislação e, mais do que isso, decidiu atualizá-la diante dos novos desafios que o Brasil enfrenta."

Criação de Comitê Nacional de Monitoramento de Uso da Força poderá ser diferencial em política de segurança pública. Samira lembra ainda que o Brasil tem condenações em corte internacionais —como o caso da Favela Nova Brasília e da operação Castelinho, pelo uso excessivo da força policial.