Crítica a Pimenta em cargo no RS é tola; esperavam um 'neutro' como Leite?

O governo escolheu Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação Social, como titular da chamada "autoridade federal" para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Um oposicionista como o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), do mesmo partido de Eduardo Leite, governador do Estado, reclamou e disse que a decisão é uma "excrescência". É mesmo? Por quê? Pimenta é gaúcho e tem a confiança de Lula. Não custa lembrar que essa espécie de "Ministério Extraordinário" deve durar de quatro a seis meses e atuará como o braço e a voz do chefe do Executivo para a questão.

Então ficamos assim: o deputado tucano e oposicionista critica o presidente por ter escolhido para um cargo de confiança um aliado e ministro, que também é deputado, mas petista. Perceberam?

Não sei se Neves falava em nome de Leite. O governador tem sido um tanto rebarbativo ao tratar da formidável ajuda federal recebida pelo Estado. Em entrevista à BandNdws FM, na manhã de ontem, fez uma admissão não mais do que protocolar da ajuda. Ao tratar da suspensão do pagamento da dívida por três anos, por exemplo, disse ser um passo, mas voltou a defender a quitação, omitindo que, junto com a moratória do pagamento das parcelas do principal — um total de R$ 11 bilhões no período —, veio a supressão dos juros sobre o passivo de R$ 98 bilhões. São mais R$ 12 bilhões. E estes nunca mais voltarão aos cofres federais. O valor deve ser integralmente convertido à reconstrução do Estado.