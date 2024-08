Volta a farsa comprovada que atinge Paes; a carta de desculpas do acusador

A pesquisa Quaest sobre a eleição para a Prefeitura do Rio foi divulgada ontem, com margem de erro de três pontos para mais ou para menos. O prefeito Eduardo Paes (PSD), com ampla aliança, seria reeleito no primeiro turno com 60% dos votos. Em relação ao levantamento anterior do instituto, de 24 de julho, ganhou 11 pontos. O bolsonarista Alexandre Ramagem caiu de 13% para 9%. Eis que, nesta quinta, volta a circular uma denúncia requentada que busca envolver Paes — embora ele não seja o alvo. O troço agora mira seu sogro, Paulo Cesar Assed, conforme reportagem da Folha. Ele seria um dos alvos de uma delação premiada de Alexandre Pinto, ex-secretário de obras em gestões anteriores de Paes. Atenção! No dia 22 de julho, o próprio Pinto enviou uma carta ao prefeito em que, na prática, se desculpa por acusações que fez no passado e que admite infundadas (ver adiante).

Cumpre que a gente rememore um pouco as questões que envolvem o ex-secretário. É preciso voltar a 2018, quando Paes disputava o governo do Estado com o desconhecido Wilson Witzel, amigão do juiz Marcelo Bretas, que era chamado de "O Moro do Rio de Janeiro". Pinto já havia dado três depoimentos a Bretas. Nunca citara o nome de Paes. Eis que se marcou um quarto, na boca da urna, e então ele acusou o prefeito de ter recebido propina, e seu depoimento foi tornado público pelo juiz bombadão, que depois posaria para fotos ao lado de Witzel, que acabou sendo eleito.

Comprovou-se depois se tratar de uma armação. Vejam a imagem no alto deste texto. Lá se encontram alguns títulos de reportagens, cuja íntegra vocês podem ler. Reproduzo os títulos:

- Ministério Público vai investigar se Bretas interferiu nas eleições em 2018 e 2020:

- A história não contada que envolve o nome de Bretas na eleição do amigo Wilson Witzel para o governo do Rio de Janeiro;

- CNJ abre investigação e decide afastas Marcelo Bretas por desvio de conduta;

- MP aponta que Allan Turnowski tinha plano para prejudicar adversários políticos, como Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz;

- Ex-secretário da Polícia Civil, Allan Turnowski é preso em operação do Gaeco;

- Ministério Público descobre plano para forjar flagrantes contra Paes.