Musk quer devolver X à extrema direita e arma Fase 2 da guerra contra o STF

Voltemos ao despacho:

"Em 17/8/2024, o acionista majoritário e responsável internacional pela REDE X, ELON MUSK, expressamente, declarou que manteria o desrespeito as decisões judiciais brasileiras, bem como anunciou que extinguiria a subsidiária brasileira X BRASIL, com a flagrante finalidade de ocultar-se do ordenamento jurídico brasileiro e das decisões do Poder Judiciário.

Em relação à decisão de indicação de novo representante legal em 24 (vinte e quatro) horas, além do cumprimento das decisões judiciais e pagamento dos valores das multas aplicadas, todos os envolvidos foram devidamente intimados:"

Nada mais uma vez — exceto, claro!, as ofensas que o destrambelhado continuou a excretar na sua plataforma contra o ministro, em parceria com os bolsonaristas, que incluíram a convocação para o ato de 7 de setembro em defesa do impeachment de Moraes — aquela manifestação que pretendia ser a maior da Terra... Micou.

A CONSEQUÊNCIA

E então Moraes resume a consequência:

"Em decisão de 30/8/2024, referendada pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, determinei, entre outras medidas, a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento do X Brasil Internet Ltda. em território nacional, até que todas as ordens judiciais proferidas nos presentes autos sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional"

O bloqueio de alguns perfis, agora decidido pelo X, e o fim da burla à suspensão do funcionamento da X Brasil estão longe de resolver o problema. Sem a representação legal no país, nada feito. Até porque a esta cabe nomear os advogados que vão representá-la nos casos em curso no tribunal.

Dado o histórico de Musk com as leis, no Brasil e no mundo, há um certo cheiro de patranha no ar — e não estou aqui a fazer digressões sobre o trabalho dos advogados. Mas eles certamente conhecem o procedimento. Queriam que o ministro fizesse o quê?