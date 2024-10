Os bruxos e as bruxas vão se jogar no caldeirão: Moody's eleva nota do país

REMEMORO

1 - Lula tem, concluídos, um ano e nove meses de governo. As agências de classificação de risco já mexeram da nota de crédito do país quatro vezes, para melancolia dos anunciadores do caos. Querem apostar que haverá entrevistas nesta quarta de especialistas na própria opinião atacando a Moody's? Quem liga para o que dizem? Os que os ouvem... Em julho de 2023, a Fitch elevou a nota BB- para BB, com perspectiva estável.

O país estava encaminhando a reforma fiscal. Observou, então, a agência:

"A atualização [da nota do] do Brasil reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor do que o esperado, em meio a sucessivos choques nos últimos anos, políticas proativas e reformas que a apoiaram e a expectativa da Fitch de que o novo governo trabalhará para melhorias adicionais".

2 - Em dezembro daquele ano, foi a vez de a S&P Global fazer a mesma coisa, com a mesma nomenclatura: de BB- para BB, também com trajetória estável. Justificou-se:

"Elevamos os ratings de longo prazo em escala global do Brasil após a recente aprovação de uma reforma tributária. Embora seja implementada gradualmente, a reforma representa uma revisão significativa do sistema fiscal e traduzir-se-á provavelmente em ganhos de produtividade a longo prazo". E apontou que as reformas estruturais refletem "um quadro institucional cada vez mais pragmático que ajuda a ancorar a estabilidade macroeconômica".

3 - Em maio deste ano, a Moody's surpreendeu os preditores do desastre colocando a nota em perspectiva positiva. E a grita começou. Observei à época que não tinha visto nada parecido. As agências reconhecendo os esforços que estavam sendo feitos pelo governo, e os sabichões daqui a gritar contra as agências. Escrevi neste UOL:

"Quando se leem os relatórios, todas elas apontam, sim, a preocupação com a questão fiscal, mas relevam também a importância do crescimento -- este mesmo que deriva de algumas medidas que os valentes daqui execram e tomam como exemplos do que não deve ser feito. Atentem para o crescimento do mercado imobiliário, com a retomada do Minha Casa Minha Vida -- aquele programa para o qual Bolsonaro havia reservado miseráveis R$ 36 milhões em 2023. A barbaridade foi corrigida a tempo.

Pare, Reinaldo, de usar a Fitch, a S&P Global e a Moody's como prova adicional de que se está no bom caminho..." É mesmo? Pesará sobre os ombros desses três entes menos responsabilidade do que sobre os dos furiosos nativos? Elas têm clientes do capitalismo global mundo afora; estes outros atendem a quem?"

Fez-se um verdadeiro lobby contra a Moody's, apontando que ela havia sido generosa demais; que o país não merecia o reconhecimento; que tudo não passava de um erro de análise etc. Um troço patético de gente patética.