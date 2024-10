Xandão obriga Musk a tragar democracia contra a gritaria do colunismo chulé

A X já começou a voltar. Em seu despacho na tarde de ontem, o ministro Alexandre de Moraes escreve, depois de deixar claro que a empresa cumpriu rigorosamente todas as determinações judiciais:

"Diante do exposto, DECRETO O TÉRMINO DA SUSPENSÃO E AUTORIZO O IMEDIATO RETORNO DAS ATIVIDADES DO X BRASIL INTERNET LTDA. EM TERRITÓRIO NACIONAL E DETERMINO À ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) QUE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA, comunicando-se esta SUPREMA CORTE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas."

É o fim de uma saga — ou é um interregno? — de uma empresa e de um bilionário salta-pocinhas, o sr. Elon Musk, que resolveu afrontar o que ele via como uma bugrada exposta a seus ímpetos colonizadores. Deu-se mal. Contra todas as suas expectativas, os bugres ganharam por 10 a zero.

Escrevi nesta coluna um texto na madrugada de ontem sobre os absurdos praticados pelo senhor Pablo Marçal e indaguei como ele pôde chegar tão longe. E respondi: é que ninguém o conteve. E ele foi testando para ver até onde poderia chegar. Praticava ilegalidades e via que nada acontecia. Então foi escalando. O Ministério Público Eleitoral de São Paulo foi omisso. O Tribunal Regional Eleitoral também. Se os membros desses entes não decidiram ser coniventes e prevaricadores, conseguiram disfarçar muito bem...