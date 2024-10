CUD: Motta já tem votos de sobra para presidir Central Única dos Deputados

Lula e o PT não se engajaram numa proposta alternativa porque o preço a pagar, no caso de uma derrota, é gigantesco. Faltasse um exemplo eloquente, basta que nos lembremos do que aconteceu quando Dilma ousou apoiar um nome contra Eduardo Cunha. Nos tempos que correm, o presidente de uma Casa Legislativa não é necessariamente alguém que enfeixa um conjunto de valores; mais vale um líder de categoria que vai defender os interesses de seus representados diante dos outros dois Poderes. O sindicalismo perdeu força no país. Na Câmara, Lira chefiou a CUD: a Central Única dos Deputados.

Ele conseguiu administrar o furor reacionário contra o Supremo durante o seu reinado, ora baixando a temperatura para evitar o confronto, ora, também ele, arreganhando os dentes para os ministros, como fez ao destravar duas PECs: a que limita decisões monocráticas (PEC 8/2021), já aprovada no Senado, e a que permite ao Parlamento rever decisões do tribunal (PEC 28/2024). Ambas tiveram sinal verde na gaiola de loucos em que se transformou a CCJ da Câmara. Qualquer um que proponha uma ideia estúpida contra o STF, e a tal Caroline de Toni (PL-SC), presidente da Comissão, tentará botar em votação. Perto dela, Bia Kicis (PL-DF), que já presidiu o colegiado, parecia a musa sensata da moderação...

A eleição só acontece no dia 1º de fevereiro do ano que vem, quando, então, Lira passará o bastão para o seu escolhido. Motta viverá dias intensos. Bolsonaro vai forçar a mão sobre a sua base no Parlamento para tentar reverter a sua inelegibilidade. Ainda que viesse a ser bem-sucedido, coisa de que duvido, veria o Supremo declarar a inconstitucionalidade de uma eventual anistia. Em ano pré-eleitoral, a extrema-direita fará ainda barulho a serviço da falta de juízo. Vamos ver como reagirá o então novo presidente do sindicato.