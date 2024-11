PEC da segurança, propostas alopradas e taxas real e maquiada de homicídios

O Brasil não vive o momento mais violento de sua história. Mas assim parece a muitos. Consultem, por exemplo, o Atlas de Violência, de 2024, com dados entre 2012 e 2022, e verão que os anos com as respectivas taxas mais baixas de homicídio por 100 mil habitantes no país foram 2022 e 2019: 21,7. Todas as outras foram mais altas. O pico, nesse período, se deu em 2017 (31,8). E aí começa a cair. Em 2020, há um recrudescimento (23,6), mas recomeça a trajetória de queda. E daí que o país já tenha experimentado dias mais violentos? A percepção é de piora. De resto, o país é mesmo notavelmente violento. A média global é de 5,8, e a da Europa, de 2,2 — com vários países abaixo de 1. Se as coisas por aqui já foram piores, é fato que bem não estão.

O presidente Lula fez a coisa certa e convocou uma reunião com governadores para discutir um plano nacional de segurança pública. O governo apresentou para discussão uma primeira versão da PEC que ainda será discutida com os governadores antes de ser enviada ao Congresso Nacional. Não vou aqui entrar em minudências porque tudo é ainda embrionário. Em linhas gerais, como informa a Agência Brasil, "a proposta do governo tem como tripé aumentar as atribuições da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dar status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública (Susp), criado por lei ordinária em 2018 (Lei 13.675) e também levar para a Constituição Federal as normas do Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária, unificando os atuais Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário."

Há uma preocupação de origem, que consiste em não ferir a autonomia dos Estados. Já deu para perceber que o trabalho não será simples. Vociferar é sempre mais fácil.