Aceitem o fato: Bolsonaro assina atentado; e tolice polarização-pacificação

Não posso deixar de fazer a ressalva lógica: fosse mesmo um fato isolado, reflexão para quê? Melhor seria tomar um Chicabon. Se isolado é, não há por que fazer digressões sobre excepcionalidades, que nem servem para que se estabeleçam leis gerais.

Ocorre que o autor do texto — para todos os efeitos, Bolsonaro... — sabe que isolado não é. E só por isso ele se dispõe a refletir. E aí se explica aquela adversativa diversionista: quer preparar o nosso espírito. Já havia uma pista nas duas palavras iniciais, vazadas na forma de uma exortação: "pela pacificação".

Vamos seguir com ele(s).

Já passou da hora de o Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente, e que a força dos argumentos valha mais que o argumento da força. A defesa da democracia e da liberdade não será consequente enquanto não se restaurar no nosso país a possibilidade de diálogo entre todas as forças da nação.

Eita! Mas onde estava escondida essa pomba da paz, que nunca havia se manifestado nem no quartel -- os registros sobre seu desempenho, feitos por seus superiores, eram péssimos -- nem na vida pública?

Como é? Bolsonaro agora quer conviver com "ideias diferentes", que se confrontem "pacificamente"? É isso o que fazem os seus esbirros no Congresso? Quando seus bate-paus na CCJ da Câmara levam adiante a pauta anti-Supremo — escandalosamente inconstitucional, note-se —, não me digam que estão em busca de um diálogo institucional maiúsculo...

O golpista que nos convidou a aceitar a democracia no artigo da Folha se sai agora com a máxima da "força do argumento contra o argumento da força"...