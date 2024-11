Bolsonaro inaugura no país um novo tipo penal: o golpe de estado continuado

CAMINHANDO PARA A CONCLUSÃO

No dia 9 de dezembro de 2022, depois de uma conversa no dia anterior com o general Mário Fernandes, o "kid preto" mais exaltado, o então presidente rompeu o silêncio e caiu nos braços na galera nos jardins do Palácio da Alvorada:

"Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. Estão esticando a corda. Faço qualquer coisa pelo meu povo. Esse 'qualquer coisa' é o que está na nossa Constituição, na democracia e no nosso direito de ir e vir. Pode confiar na gente. Vocês, lá atrás, me deram esse voto de confiança. Enquanto vivo eu for, enquanto eu for presidente, só Deus me tira daqui. Eu estarei com vocês. (...) Não abriremos mão desse poder que vocês nos deram por ocasião das eleições de 2018".

Fazia de conta que a eleição de 2022 não tinha existido.

A ridicularia das articulações — ou desarticulações — golpistas não é sinônimo de irrelevância. Muita gente não se dá conta de quão absurda é a situação de um golpe de estado malograr não porque o presidente conteve militares golpistas, mas porque militares legalistas contiveram o presidente golpista.

CONCLUO

Você quer se livrar, leitor, do "declaracionismo" que muitas vezes toma a imprensa? "Especialista Fulano diz que houve tentativa de golpe; já Especialista Beltrano acha que não..". Há um modo seguro de formar seu juízo, depois de ler e ouvir as maquinações de Bolsonaro, dos "kids pretos" e congêneres: vá ao dicionário e busque o sentido do verbo "tentar". Em seguida, leia os artigos pertinentes do Código Penal: 359-L e 359-M (transcritos acima). Seus problemas acabaram.

Feito isso, você há de constatar que Bolsonaro inventou um novo tipo penal: o "golpe de estado continuado", próprio de quem vive em continuado estado de golpe.