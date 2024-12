Os sequestradores do Orçamento e da Constituição seguem chantageando o país

Espalhou-se a mentira grotesca de que Dino agia em dobradinha com o Planalto. Bem, também isso é mentira. O governo nunca foi nem muito simpático às restrições porque anteviu dificuldades pela frente. Bem, meus caros, dizer o quê? Temos de decidir se queremos nos deixar chantagear por uma forma de organização criminosa que atua contra os interesses do país.

Leiam o noticiário de ontem sobre a Operação Overclean. Para onde quer que se olhe, o que se tem é um esquema que favorece tanto a roubalheira como a constituições de elites políticas tendentes a se perpetuar no poder não por força da sua ação política, mas em razão do assalto aos cofres públicos. Em democracia nenhuma do mundo o Congresso executa o Orçamento. No Brasil, tem mais de 20% do que sobra ao Executivo de recursos discricionários, emprega esse dinheiro como quer, com mecanismos precários ou inexistentes de rastreabilidade, escondendo, muitas vezes, o autor da proposição. Provocado por uma ADPF do PSOL, o Supremo ousou pedir o cumprimento da Constituição, e o mundo veio abaixo. Escrevo de novo: quem rompeu o acordo que fez com os outros Dois Poderes foi o Legislativo.

FALA CONFUSA DE LIRA

Pois bem... Como muitos "patriotas" estão descontentes com o STF, houveram por bem retaliar o... Executivo. E, assim, ameaçam não votar o pacote. Ontem, falando com a imprensa, Arthur Lira (PP-AL), o monarca da Câmara, estava irritadiço:

"[o pacote de redução de despesas] Não tem votos. O assunto é polêmico, BPC é polêmico, abono é polêmico, salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve, além de toda insatisfação com o não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República".

E ainda:

"O primeiro problema é de mérito e depois todo esse contencioso que está havendo, não é escondido, entre as decisões do Supremo, as votações do Congresso e as decisões do Executivo. Isso precisa de maneira muito equilibrada, calma, sem nenhum tipo de tensão externa, ser solucionado. E eu espero que seja".

Mais um pouco:

"[os parlamentares] "são os mais indicados a fazer indicações de emendas" (...) [que cada um dos Poderes] "fique restrito a suas atribuições constitucionais. Quando isso se desequilibra, dá esse tipo de problema. Não é crítica a ninguém".

Falou em possíveis mudanças no texto do governo:

"Pode ser que o Congresso decida por uma outra vertente e escolha outro caminho. Quando o processo for 'startado' [iniciado] a gente pode ter uma ideia mais clara. O texto estático, que veio do governo, tem recebido muitas críticas: ou de ser abaixo das expectativas do mercado ou de acima das expectativas de interesses sociais."