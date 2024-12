Regime "sequestrista": setores do Congresso agem como organização criminosa

Atenção! A Consultoria do Senado elaborou uma nota técnica, cuja íntegra está aqui, deixando claro que o Projeto de Lei Complementar para conferir "transparência" às emendas não atendia às exigências feitas pelo STF e acordadas entre os Três Poderes. Lá se lê:

"O projeto não responde a praticamente nenhuma das exigências colocadas por essas duas fontes normativas: de 14 critérios e parâmetros identificados, apenas 3 deles são atendidos substancialmente pelos dispositivos do projeto, e, ainda assim, esses 2 quesitos já constam dos normativos vigentes".

Mais ainda:

"Todos os demais requisitos não foram atendidos, quer por ausência completa de menção a eles no projeto, quer por dispositivos do projeto que, aparentando abordar o requisito, terminam por negar-lhe cumprimento.".

O regime Sequestrista vigente no Brasil entende que os senhores parlamentares não estão sujeitos às exigências de transparência no gasto do dinheiro público, conforme exige a Constituição.



ENCONTRO

Lula se encontrou ontem com os respectivos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ambos cobraram um "gesto" do presidente. O governo deve emitir uma portaria para acelerar as emendas pix. Segundo o Globo, "outra medida levada a Lira e Pacheco é de que a Advocacia-Geral da União (AGU) irá divulgar um parecer para todos os ministérios que tem emendas parlamentares com orientações sobre a última decisão de Flavio Dino. O texto irá explicar, em minúcias, como as pastas poderão fazer pagamento de emendas à luz da decisão de Dino, sobretudo as de comissão -- onde ainda há maior dificuldade de identificar o parlamentar que fez a indicação".

PRESIDENTE NO HOSPITAL

Lula está internado desde ontem à noite na unidade de São Paulo do Hospital Sírio-Libanês (ver texto a respeito). Em princípio, não é nada que o impeça de dar instruções. A negociação pode andar. Que tudo caminhe bem para o presidente. Isso tem solução.

Já o "sequestrismo" quer levar o país ao colapso. Inventou-se no Brasil um regime em que o setores do Legislativo se comportam em relação aos dois outros Poderes como organização criminosa. Se os bilhões no Orçamento não lhes são repassados para que gastem sem prestar contas a ninguém, ao arrepio de qualquer projeto ou programa, então ameaçam o país com o caos. Se o Supremo lembra que existe uma Constituição, eles ameaçam o tribunal com retaliações.

É coisa que se espera de gângsteres e de mafiosos, não de parlamentares.