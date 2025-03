Por que traficante que mandou matar Gritzbach é protegido pelo PCC e CV?

O narcotraficante Emílio Carlos Gongorra Castilho, o Cigarreiro, 44, acusado de ser um dos mandantes da morte de Vinicius Gritzbach, 38, tem ligações com a cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital), em São Paulo, e é integrante do CV (Comando Vermelho), no Rio de Janeiro. A proteção do criminoso pelas duas maiores facções criminosas do país pode estar relacionada ao importante papel dele no tráfico de drogas e armas entre os dois estados.

O que aconteceu

Cigarreiro assume papel importante no Comando Vermelho em 2007. Na época, o traficante Alan Hilário Lopes, conhecido como Rala, foi baleado em uma troca de tiros com o Bope (Batalhão de Operações Policiais) e ficou paraplégico. Ele era responsável pelo abastecimento de drogas da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte da capital fluminense. Após o episódio, Cigarreiro ganhou espaço na facção do Rio e assumiu o posto de Rala, passando a controlar o tráfico de drogas da comunidade. Rala e Cigarreiro se conheceram na Penha e se tornaram comparsas no tráfico de drogas interestadual entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Mudança temporária para São Paulo. Fontes ouvidas pelo UOL afirmam que durante a operação de ocupação das forças de segurança em 2010, no Rio, Rala e Cigarreiro fugiram para São Paulo. Em 2010, as polícias do Rio de Janeiro realizaram uma operação para ocupar a Vila Cruzeiro e o Complexo do Alemão. As imagens passaram ao vivo na televisão. Em São Paulo, Castilho foi apresentado ao PCC pelo narcotraficante Anselmo Bechelli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, de quem foi sócio.