Mentira de Sóstenes 2: texto de Valadares pouparia até fascistoides futuros

O deputado Rodrigo Valadares (União-SE) não se contentou em propor um texto inconstitucional, que livra a cara de todos os golpistas do presente e do passado. Ele houve por bem proteger também os do futuro. Seu projeto muda a redação dos tipos penais relativos a tentativa de golpe de estado e tentativa de abolição do Estado de direito. Escreve:

"Art. 4º O caput do art. 359-L da Parte Especial do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais"



Art. 5º O caput do art. 359-M da Parte Especial do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência contra a pessoa ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído"

Explica-se: ele acrescenta o "contra a pessoa" nos respectivos artigos. E não que ele tente esconder o que pretende. Mais adiante, ao inserir alguns parágrafos no Artigo 359-T do Código Penal, o autor se revela:

"As expressões "com emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça" e "por meio de violência contra a pessoa ou grave ameaça", contidas neste Título, serão interpretadas no sentido de se exigir, para a caracterização do crime, a utilização de meios eficazes à efetiva consumação do tipo penal."

Eis a alegação de Bolsonaro em formato de proposta legislativa. O ex-presidente vive a indagar ao negar que tenha havido tentativa de golpe: "Cadê os tanques? Cadê as metralhadoras"? Na prática, o que se faz é legitimar as conspirações, o que o deputado deixará ainda mais claro em outra passagem.