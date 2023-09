Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), na verdade, mandaram um recado ao ex-presidente Jair Bolsonaro com a condenação do primeiro réu envolvido nos ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro contra os prédios da Praça dos Três Poderes.

Muito além do bate-boca entre o relator Alexandre de Moraes e André Mendonça — ex-ministro da Justiça de Bolsonaro—, o julgamento foi marcado pela discussão se houve ou não tentativa de golpe de Estado.

Apenas Kassio Nunes Marques juntou-se a André Mendonça — como ele indicado ao Supremo pelo ex-presidente — na tese de que não houve tentativa de golpe de Estado.