As pesquisas de opinião apontavam que era grande o risco de derrota de Netanyahu. Mas eis que de repente, não mais que de repente, o Hamas promove esta carnificina. E os serviços de informação de Israel, sempre bem informados, se dizem tomados de surpresa.

É comum chefes de poderes desgastados procurarem um inimigo externo capaz de unificar a opinião pública de seus países em torno de si.

No caso do Hamas, boa parte de suas ações ocorreram quando avançava um acordo entre o governo de Israel e a Autoridade Palestina, grupo contra o qual disputa o controle da opinião pública na Faixa de Gaza.

Duas semanas antes do ataque, o líder em exercício do governo saudita, Mohammed bin Salman, e o primeiro-ministro israelense haviam afirmado que seus países se aproximavam "a cada dia" e que estavam "à beira de um acordo, que seria um salto quântico para a região".

Numa entrevista ao canal americano Fox News no final de setembro, Bin Salman disse que o novo acordo com Israel "supriria as necessidades dos palestinos e lhes garantiria uma vida boa".

Mas agora essa perspectiva ficou distante. Salman e Netanyahu suspenderam as negociações.