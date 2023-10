Oito metralhadoras foram recuperadas. Quer dizer, foram encontradas na mala de um carro também roubado e abandonado no Rio de Janeiro.

Como chegaram lá?

Os chefes do Comando Vermelho - uma das maiores organizações criminosas do país - resolveram, gentilmente, devolver. Por quais canais avisaram à polícia do Rio - que também se trata de uma foça armada - ainda não está claro.

Noves fora: zero! Essa história está muito mal explicada.

O balanço dos acontecimentos não permite concluir que o Exército e as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo apuraram algo de efetivo desde que as metralhadoras foram roubadas.

Ainda estão sumidas 13 metralhadoras com capacidade de derrubar até helicópteros. Espera que alguns traficantes caridosos resolvam devolvê-las em algum momento. Ou não!