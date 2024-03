Governo depende mais de Lira para frear oposição nas comissões

Já os projetos com "urgência constitucional" têm tempo determinado para serem votados em plenário, independentemente da pauta na CCJ. Pelo contrário, se não forem votados eles seguram a fila de votações.

Para o governo, ficou claro que Lira está disposto a ajudar a diminuir o poder da CCJ nas articulações para a definição da Comissão de Saúde.

O próprio líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), admite que o partido preferia o comando desta comissão em vez da Educação. Mas a Comissão de Saúde acabou ficando para o PT, segundo Côrtes, "porque o União Brasil nos atrapalhou, ajudando o governo".

O líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), é muito ligado a Arthur Lira e o candidato predileto do presidente da Câmara à sua sucessão.

Nos últimos dias circularam notícias de que o PL teria fechado acordo com o União em troca do apoio na definição dos presidentes de comissões. O partido não lançaria candidato ao comando da Câmara e Elmar ajudaria o PL a ficar com as comissões que escolhesse.

"Esse acordo nunca existiu. Tanto que o União nos atrapalhou na Comissão de Saúde. E mais: o PL lançará candidato próprio a presidente da Câmara. Podem cobrar", disse Côrtes.