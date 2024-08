Decisão do TCU sobre presentes não encerra processo contra Bolsonaro

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) ouvido pela coluna avalia que ainda cabe à Corte e à Procuradoria Geral da República (PGR) a decisão final sobre se o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) podia ou não ficar de posse das joias que recebeu de presente durante seu mandato no Palácio do Planalto.

A interpretação é de que o Tribunal de Contas da União apenas decidiu que não cabia a esta corte de contas legislar sobre se presidentes da República têm ou não a propriedade sobre os presentes recebidos.

Por maioria, os ministros do TCU entenderam nesta quarta-feira, 7, que não há lei específica obrigando o presidente Lula (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ou outros ex-presidentes a devolver presentes que lhes foram ofertados durante seus mandatos.