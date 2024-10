Com Biden fraco, Netanyahu, Putin e aiatolás ditam as regras do mundo

No Oriente Médio, o irã do aiatolá Ali Khamenei é a grande força de oposição a Israel. Os aiatolás do regime iraniano estão por trás do Hezbollah, no Líbano; do Hamas, na Faixa de Gaza; e dos houthis, no Iêmen.

Khamenei tem na Rússia seu grande aliado para permanecer no poder.

Não interessaria ao presidente russo, Vladimir Putin, abrir uma nova frente de batalha em meio a sua própria guerra com Volodymyr Zelensky, na Ucrânia.

Mas a Rússia não pode e não quer romper seus vínculos com o regime iraniano. Está mais preocupada com a frente de batalha na Europa.

Por sua vez, o principal inimigo de Putin no mundo, o ucraniano Zelensky, se tornou o pivô do impasse da Rússia com os EUA e as grandes potências europeias.

Por trás disso tudo, a Organização das Nações Unidas poderia ser o grande órgão mundial capaz de colocar um fim, ou pelo menos arbitrar um caminho de negociação para as hostilidades no mundo.