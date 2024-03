Barragem no CE está com bombas desligadas para manutenção programada

Diferentemente do que afirma vídeo compartilhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no X, não há fluxo de água na Barragem de Jati, no Ceará, devido a uma manutenção programada. A barragem faz parte do projeto de transposição do Rio São Francisco. O reparo é agendado para essa época do ano devido ao período chuvoso na região e aos altos níveis de abastecimento dos reservatórios. A previsão é que o trabalho deve ser finalizado até 10 de abril. A água não flui da barragem de forma contínua, apenas sob demanda do governo do Ceará. Em fevereiro, o estado solicitou a liberação de determinado volume de água e foi atendido pelo governo federal. Segundo o governo do Ceará, no momento, a disponibilidade de água para a região garante abastecimento até o próximo ano.

Conteúdo investigado: Em um vídeo gravado diante da Barragem de Jati, no município de mesmo nome, no Ceará, e compartilhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no X, um homem afirma que a estrutura que faz parte do Eixo Norte das obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e leva água a diversas cidades do Ceará está totalmente desligada devido ao "descaso que o 'governo do amor' faz com o seu próprio povo", em referência ao governo Lula (PT). O vídeo mostra imagens atuais da estrutura sem água e imagens antigas, de fevereiro de 2022, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve no local ao lado de Rogério Marinho, ex-ministro do Desenvolvimento Regional, num momento em que havia água na barragem. No fim do vídeo, o homem diz: "nosso presidente Bolsonaro trouxe água ao Nordeste e o 'governo do amor' fez prisioneiro de novo o povo do Ceará".

Onde foi publicado: X (antigo Twitter).