Homem que aparece em vídeo com Bolsonaro não é o autor de ataque a bomba

Conclusão do Comprova: O homem que aparece junto a Bolsonaro e ao deputado federal e prefeito eleito de Cuiabá, Abilio Brunini (PL-MT), em um vídeo que circula nas redes sociais não é o chaveiro Francisco Wanderley Luiz, que morreu após cometer um atentado a bomba na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Uma busca reversa de imagens no Google, feita a partir de uma captura de tela do vídeo, mostrou que o indivíduo nas imagens é o empresário cuiabano Joilton Padilha, que tem algumas semelhanças físicas com Francisco, além do fato de ambos usarem óculos.

Na ocasião, Bolsonaro estava em Cuiabá (MT) para reforçar o apoio à candidatura do deputado federal Abílio Brunini (PL) à prefeitura da cidade. Eles aparecem nas imagens, à frente de Joilton, comendo um "baguncinha", tradicional lanche cuiabano, no dia 15 de outubro.

A confusão causada pela associação entre os dois homens repercutiu em diversos veículos de Mato Grosso (Jornal Estadão Mato Grosso, RepórterMT e Olhar Direto). O Impresso MT, por exemplo, detalhou que, no vídeo, Joilton está com óculos e a qualidade está muito baixa. Porém, os óculos e a 'careca' são as únicas semelhanças entre o empresário e o homem que cometeu o atentado, apontou o portal.

No dia 15 de novembro, Joilton publicou um vídeo nas redes sociais de sua lanchonete, que serve o "baguncinha", para desmentir a comparação e deixar claro que não se trata dele. "Eu vim através desse vídeo esclarecer, sobre a fake news que está rolando no TikTok, sobre um vídeo que eu estou ao lado do Bolsonaro falando que eu sou a pessoa que cometeu suicídio em Brasília", disse.

O Impresso MT revelou ainda que, em comentários nas redes sociais, o homem também deixa claro que pretende tomar medidas legais contra quem está compartilhando o vídeo indevidamente.