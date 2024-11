Entenda a suposta compra da CNN por Musk que fez Milei cair em sátira

A CNN não foi comprada por Elon Musk e não há negociações do tipo em andamento, diferentemente do que afirmou o presidente argentino, Javier Milei. A emissora, pertencente à Warner Bros. Discovery, desmentiu a fala do mandatário. A declaração do argentino, no entanto, abriu caminho para o surgimento de desinformações sobre o assunto, como um conteúdo que afirma que o youtuber Allan dos Santos seria escalado âncora da filial brasileira após a suposta venda. O Comprova contextualiza o tema.

Conteúdo analisado: Imagem que diz que Elon Musk comprou a rede americana CNN e colocou Allan dos Santos como âncora na filial brasileira. O conteúdo tem, lado a lado, fotografias de Allan, Musk e Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Onde foi publicado: TikTok.