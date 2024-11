CEO da Pfizer não enfrenta prisão perpétua nem encara tribunal holandês

Conclusão do Comprova: Albert Bourla, presidente da Pfizer, não enfrenta prisão perpétua nem processos na Holanda por supostamente mentir sobre a vacina contra a covid-19. Conteúdo que diz o contrário traz alegações falsas sobre a liberdade de Bourla e sobre a eficácia do imunizante.

Um vídeo publicado no X descreve inúmeras razões, todas elas envolvendo teorias da conspiração sobre a vacina contra a covid-19, pelas quais o CEO teria sido convidado a defender a si mesmo e a Pfizer em um tribunal holandês. O conteúdo, no entanto, não especifica em qual tribunal da Holanda o suposto processoocorre. Já a legenda do post afirma que Bourla "enfrenta prisão perpétua por mentir para bilhões sobre a vacina covid". Conforme apuração do Comprova, não foi encontrada nenhuma notícia ou menção a nenhuma das duas situações. Também não foram encontrados vídeos ou fotos da suposta prisão de Bourla. Pelo contrário, há reportagens que desmentem a suposta prisão do empresário.

A publicação analisada foi feita no X em 31 de outubro. Dois dias antes, Albert Bourla concedeu entrevista ao canal de TV americano CNBC. Ainda no dia 29, o canal no YouTube do site Yahoo Finance também publicou uma entrevista com o CEO. Já em 12 de agosto, o executivo foi o personagem de uma entrevista em formato pingue-pongue, escrita pelo jornalista Matthew Perrone para a Associated Press. Em nenhum desses casos foram mencionados processos contra ele.

A disseminação de informações do tipo sobre Albert Bourla não é novidade. Em 2022, por exemplo, a revista Forbes publicou uma reportagem intitulada "Não, o CEO da Pfizer não foi preso; saiba como surgiu essa teoria da conspiração" com o objetivo de desmentir boatos sobre o executivo. Ao Comprova, a Pfizer disse que as informações citadas no post aqui analisado "não procedem".

A empresa reforçou a segurança da vacina produzida e garante que "não há qualquer alerta de segurança, de modo que o benefício da vacinação permanece se sobrepondo a qualquer risco", em resposta às alegações do post investigado, que põe em xeque a segurança e eficácia do imunizante. Ainda segundo a Pfizer, a vacina já foi distribuída em 183 países, totalizando mais de 4,8 bilhões de doses.

"Em nosso compromisso com a segurança e a eficácia de nossos produtos, realizamos habitualmente o acompanhamento de relatos de potenciais eventos adversos, mantendo as autoridades regulatórias sempre informadas, conforme a regulamentação vigente em cada país", informou a Pfizer, acrescentando "que diferentes agências regulatórias pelo mundo, como FDA, EMA e Anvisa, autorizaram o uso da vacina ComiRNAty contra a COVID-19 da Pfizer/BioNTech".