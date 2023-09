Vídeo faz comparação equivocada entre valores de governos para enchentes

O que diz o vídeo

O vídeo mostra o recorte de uma matéria da CNN Brasil e do Correio Braziliense sobre a MP assinada pelo governo Bolsonaro que abriu crédito extraordinário para destinar R$ 700 milhões às áreas afetadas pelas enchentes na Bahia e em Minas Gerais em dezembro de 2021.

O homem que aparece no vídeo faz uma comparação entre a MP do governo Bolsonaro e o anúncio do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, no dia 8 de setembro, sobre o Auxílio Emergencial de R$ 800 por pessoa desabrigada a ser pago às prefeituras.

Ele calcula que a cidade de Muçum receberia R$ 4 milhões, Encantando, R$ 17 milhões e Roca Sales, R$ 8 milhões.

O vídeo mostra o trecho de um pronunciamento do vice-presidente Geraldo Alckmin no dia 8 de setembro.

Por que é distorcido

As informações das reportagens sobre a MP assinada pelo governo Bolsonaro em 2021 exibidas no vídeo são verdadeiras (veja aqui e aqui). Assim como a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin (veja aqui). No entanto, o auxílio de R$ 800 não é a única medida adotada pelo governo federal em apoio aos municípios do RS, como o homem no vídeo sugere.