Governo anuncia ajuda de R$ 800 para cada desabrigado na região Sul

Ministros também estarão presentes. O presidente em exercício deverá desembarcar em Lajeado acompanhado dos ministros Waldez Góes (Integração), José Múcio (Defesa), Nísia Trindade (Saúde), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Paulo Pimenta (Secom), e representantes dos Ministérios das Cidades e Agricultura.

Wellington Dias não soube informar o custo total da ajuda. De acordo com o ministro, depende da lista de pessoas desabrigadas em cada cidade.

Além da ajuda financeira, o governo determinou o envio de 20 mil cestas básicas e kit de medicamentos. Parte dos alimentos, 5.000 cestas, devem chegar no domingo, segundo Alckmin.

A partir de hoje, o governo através do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, está liberando R$ 800 reais por pessoa a partir de hoje. Isso é para prefeitura, quer dizer, o critério é por pessoa atingida de cada município, mas o dinheiro vai ser transferido para o municipio para ajudar os municípios a atenderem as famílias desabrigadas.

Geraldo Alckmin, presidente em exercício

Nós dependemos para ter um valor exato do requerimento apresentando a relação das pessoas desabrigadas por parte de cada município. São 79 municípios já com reconhecimento por parte da Defesa Civil Nacional, do Ministério da Integração que, inclusive, a partir de um decreto do estado para poder facilitar já fez o reconhecimento. Poderá chegar a 83 municípios

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

Oposição criticou ausência de Lula

Alckmin convocou uma reunião para hoje, com 10 ministros, assessores e militares para discutir ações de recuperação e resgate em decorrência das tempestades que mataram 42 pessoas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina desde o início da semana.