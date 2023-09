Chuvas no RS: Lula anuncia R$ 1 bilhão do BNDES e R$ 600 milhões do FGTS

O empréstimo do BNDES de R$ 1 bilhão será feito a juro zero, com carência de dois anos, corrigido pela inflação.

Lula também anunciou a liberação de R$ 600 milhões do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os 354 mil trabalhadores das cidades atingidas. O limite de saque será de R$ 6.220.

Mesmo após críticas, Lula não deve ir ao estado. Na avaliação do governo, o Planalto já visitou o local na figura de Alckmin, que foi ao RS como presidente em exercício no último domingo (10). Na ocasião, ele anunciou investimento de R$ 740 milhões para enfrentar as enchentes, que continuam ocorrendo.

Críticas pela ausência de Lula

Oficialmente, o governo tem justificado a não visita de Lula ao RS devido à sua agenda. O presidente foi para a Índia, participar do G20, na última quinta (7), após participar do desfile 7 de Setembro em Brasília. O petista tem sido criticado por moradores da região e pela oposição.

Lula disse que vai continuar acompanhando a distância a situação do estado, já que continua chovendo em vários municípios. Ele justificou, no vídeo divulgado hoje, que o governo "não faltará no atendimento das necessidades do povo da região".