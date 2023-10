É falso que 'PEC do Plasma' impeça venda de sangue de vacinados

É falso que a "PEC do Plasma" impeça a venda de sangue de pessoas vacinadas, ao contrário do que afirmam publicações nas redes sociais. Essa restrição não está presente no texto aprovado na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado.

O que dizem os posts

As publicações compartilham um trecho de um programa de TV, porém, as vozes originais dos participantes não são reproduzidas. No lugar delas um homem passa a falar enquanto o vídeo é reproduzido. Abaixo das imagens aparece a legenda: "CCJ do Senado aprova PEC que autoriza venda de plasma sanguíneo".