'Mosquito gigante' não é Aedes aegypti modificado por Bill Gates

Asilidae não transmite dengue. O mosquito transmissor da dengue é o Aedes aegypti, e não o que aparece no vídeo e foi identificado pelo especialista.

Fábrica de mosquitos de Gates

Bill Gates investe em fábrica de mosquitos geneticamente modificados na Colômbia, mas não para espalhar dengue. Em busca simples no Google (aqui), os resultados apresentados mostram que o bilionário financia pesquisas com mosquitos geneticamente modificados (aqui e aqui, em espanhol). Na mesma busca (aqui, em inglês), é exibido o site do Programa Mundial contra Mosquitos, que explica que os investimentos do empresário são para ajudar no combate a doenças transmitidas pelo inseto (aqui, em inglês).

Vídeo no canal de Gates no Youtube explica como funciona pesquisa. Em três minutos de vídeo, o fundador e diretor do programa, Scott O'Neill, mostra os laboratórios de pesquisa envolvendo os mosquitos (aqui, em inglês). Na descrição do vídeo, Gates diz que os mosquitos não são prejudiciais à população. Veja:

Dentro de um prédio de tijolos de dois andares em Medellín, na Colômbia, os cientistas trabalham longas horas em laboratórios abafados que criam milhões e milhões de mosquitos. Eles atendem a todas as necessidades dos insetos à medida que crescem de larvas a pupas e até adultos, mantendo a temperatura ideal e alimentando-os com porções generosas de farinha de peixe, açúcar e, claro, sangue. Depois, libertam-nos por todo o país para se reproduzirem com mosquitos selvagens que podem transmitir a dengue e outros vírus que ameaçam adoecer e matar a população da Colômbia. Isso pode soar como o início da trama de um filme de terror de um escritor de Hollywood. Mas isso não. Esta fábrica é real. E os mosquitos libertados não aterrorizam a população local. Longe disso. Na verdade, eles estão ajudando a salvar e melhorar milhões de vidas.

Bill Gates, na descrição do vídeo

Em seu site, Bill Gates diz que os mosquitos da pesquisa impedem que os mosquitos selvagens espalhem doenças (aqui). "Os mosquitos produzidos nesta fábrica carregam uma bactéria chamada Wolbachia que os impede de transmitir dengue e outros vírus, como zika, chikungunya e febre amarela aos humanos. Ao libertá-los para se reproduzirem com mosquitos selvagens, espalham as bactérias, reduzindo a transmissão do vírus e protegendo milhões de pessoas de doenças.