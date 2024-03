Israel não pediu desculpas ao Brasil ao falar em 'restaurar relações'

Lula foi declarado 'persona non grata' em Israel. O ministro de Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que o presidente brasileiro é "persona non grata" no país até que retire o que disse (veja aqui). O embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, foi convocado por Katz para uma reprimenda no Museu do Holocausto, em Jerusalém (aqui e aqui).

