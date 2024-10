Musk não demitiu funcionária por usar pronome neutro; vídeo é humorístico

O que diz o post

A publicação traz um vídeo, com dublagem em português, de uma suposta reunião virtual entre Elon Musk e algumas pessoas apontadas como funcionários de suas empresas. Ele conversa com Érica, que diz que seus pronomes preferidos são "elu" e "delu". Musk responde: "Quero compartilhar meus pronomes. Eles são: você tá fora. Você está demitida, senhorita. Não precisamos de gente louca na equipe".

Abaixo do vídeo, há a seguinte legenda: "'Uso pronome neutro'. Elon Musk demite esquerdista ao vivo". Um comentário da publicação diz: "Elon Musk durante uma reunião de trabalho descobre que uma dependente usa pronome neutra e a despensa ao vivo ! Sua opinião!? Ele fez bem ? Eu acredito que ele não gostou da arrogância".

Por que é distorcido

Vídeo é humorístico. Uma pesquisa no Google pela frase em inglês "Elon Musk fires" ("Elon Musk demite", em português) (aqui) aponta que o conteúdo foi publicado originalmente pelo perfil GeoMFilms (aqui), que se descreve como alguém que "gosta de fazer vídeos de dublagem como hobby". O vídeo em questão se chama "Elon Musk demite funcionários com consciência social em reunião pelo Twitter" e foi publicado há cerca de um mês (aqui, em inglês). A descrição ressalta tratar-se de conteúdo "fake, dublado, humorístico, editado e com vozes criadas por inteligência artificial". No post enganoso, é possível verificar que há uma marca d'água da GeoMFilms.

Perfil lista conteúdos originais que usou para fazer montagem. O GeoMFilms traz a relação de vídeos originais nos quais se inspirou: uma reunião virtual pelo aplicativo Zoom (aqui, em inglês) e entrevistas de Musk ao The Wall Street Journal (aqui, em inglês) e da diretora e roteirista Leslye Headland (aqui, em inglês), a suposta "funcionária demitida" no vídeo satírico.