Musk não fez 'M' em apoio a Marçal; imagem foi gerada por IA

Abaixo, há a imagem de um homem, que seria Elon Musk, usando um boné azul com a letra "M" estampada. Com a mão direita, ele também faz o sinal do "M". Ambos foram símbolos usados por Marçal durante a campanha eleitoral.

Por que é falso

Foto foi gerada por inteligência artificial. Ao submeter a imagem do post enganoso ao TrueMedia.org (aqui e abaixo), especializado em identificar alterações desse tipo de conteúdo, a ferramenta constatou "evidências substanciais de manipulação", como a desproporcionalidade entre os dedos e a mão direita em relação ao restante do corpo. Isso é comum em imagens geradas por IA. Além disso, há aspectos artificiais no rosto.

Imagem: Reprodução/TrueMedia.org

Não há menção de apoio de Musk a Marçal na grande imprensa. Pesquisa no Google em português (aqui) ou em inglês (aqui) não traz qualquer referência da grande imprensa sobre um possível apoio de Musk à candidatura de Marçal.

Postagens antigas já tentavam associar Musk a Marçal. Esta não é a primeira vez que publicações desinformativas tentam ligar o bilionário ao ex-coach. Um vídeo enganoso de Musk pedindo apoio a Marçal circulou pelas redes sociais anteriormente com legendas e áudio alterados; o conteúdo original não tinha qualquer relação com as eleições municipais, como verificado em diversas checagens (aqui, aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).