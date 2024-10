É falso que Musk baniu perfil de Taylor Swift no X; conta continua ativa

Por que é falso

Conta no X continua ativa. O UOL Confere teve acesso ao perfil da cantora fora do país, com publicações fixas sobre as músicas mais recentes e com a última postagem do show em Londres, em 22 de junho.

Site de Taylor Swift não traz nenhum comentário a respeito. Há o logo da plataforma de Musk no rodapé do site, e nenhum comunicado (aqui, em inglês). As demais redes sociais também seguem ativas, sem menção a qualquer problema com o antigo Twitter (aqui, aqui e aqui, em inglês). No Threads e Facebook, a última postagem é de 28 de abril deste ano. No Instagram, a mais recente é de 11 de setembro, em que ela declara seu voto a Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos (EUA) e candidata do partido Democrata à presidência.

Conteúdo foi desmentido nos EUA. Postagens também circularam nos EUA e sites desmentiram a informação de que o perfil tivesse sido banido ou excluído (aqui e aqui, em inglês).

Buscas sobre Taylor Swift no X já foram bloqueadas. Em janeiro deste ano, o antigo Twitter bloqueou pesquisas sobre a cantora e compositora após imagens geradas por IA (inteligência artificial) terem se espalhado na plataforma. O assunto foi divulgado amplamente na época (aqui).

Musk fez comentários sobre a cantora mais de uma vez. Na mais recente, logo após Taylor ter declarado apoio a Kamala (aqui), o bilionário fez comentário machista e irônico em sua plataforma, mencionando a cantora (aqui). A filha de Musk chegou a se pronunciar sobre o assunto (aqui). Antes, em dezembro de 2023, Taylor Swift havia agradecido no X ter sido escolhida a personalidade do ano pela revista Time, ao que o dono da rede social escreveu: "Há risco de declínio de popularidade após este prêmio. Falo por experiência própria" (aqui). Outra vez, em setembro daquele ano, ele pediu para Taylor Swift postar sua música na plataforma (aqui).