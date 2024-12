Fernanda Torres não minimizou mortes de covid-19

"Ainda Estou Aqui" retrata horrores da ditadura militar no Brasil. Baseado no livro homônimo, escrito por Marcelo Rubens Paiva, o filme é estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello (aqui). O longa ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cinema de Veneza (aqui) e foi confirmado como um dos elegíveis para a categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025 (aqui). A pré-lista de indicados será divulgada no próximo dia 17 (aqui). Sucesso de bilheteria, o filme já ultrapassou a marca de dois milhões de espectadores nos cinemas, segundo a Comscore (aqui). Porém, perfis de direita nas redes sociais pregam o boicote à película (aqui).

