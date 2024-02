Posts omitem limitações e conclusões de estudo sobre vacina da covid

Publicações em redes sociais omitem que um estudo que analisou 99 milhões de pessoas sobre efeitos adversos da vacina contra covid-19 concluiu que os riscos são maiores com a infecção do coronavírus do que pelo imunizante. Os posts sugerem que a vacina seria um risco, o que não é verdade.

O UOL Confere considera impreciso alegações que trazem dados próximos da realidade, mas que são inexatos; ou alegações sem contexto suficiente para a compreensão correta do assunto.

O que diz o post

A publicação diz que o "MAIOR ESTUDO JÁ FEIRO SOBRE A V@C1NA DA C0V1D É PUBLICADO". "Risco de coágulo no cérebro, problemas no coração, síndrome de Guillain-Barré e inflamação da medulo espinhal: Com dados de mais de 99 milhões de pessoas vacinadas ao redor do mundo, pesquisadores da Nova Zelândia realizaram o maior estudo já feito sobre a segurança da vacina da C@VID e constataram diversos tipos de problemas."